Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду попри чутки не поспішає з трансфером у новий колектив.

Преса рапортувала, що 37-річний португалець погодився на перехід в Аль-Наср, де йому запропонували зарплатню у 200 мільйонів євро. Сам форвард це спростував.

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Пріоритетом Кріштіану є продовження кар'єри у Європі, він розглядатиме різні варіанти. Неймовірно щедра пропозиція від саудитів лежить на столі, але футболіст не поспішає. Остаточне рішення й підписання контракту відбудуться після ЧС-2022, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Португалія на катарському Мундіалі вибила з 1/8 фіналу Швейцарію з рахунком 6:1. У чвертьфіналі на Роналду і Ко чекають марокканці, які сенсаційно здолали Іспанію.

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