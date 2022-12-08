"Группа слишком сплочена, чтобы ее разбили внешние силы. Нация слишком смела, чтобы любой соперник мог себе позволить нас испугать. Команда, в прямом смысле этого слова, будет сражаться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед, Португалия", – написал Роналду в Instagram.

"Роналду угрожал уйти": новый скандал вокруг Криштиану – суперзвезда не появился на тренировке

Заметим, что перед этим появилась информация, что Роналду будто бы угрожал покинуть расположение сборной Португалии, а также отказался от полноценной тренировки с резервистами команды, которые не играли против Швейцарии. Вместо этого суперзвезда ограничился занятием в спортзале с игроками основы, которым дали небольшой отдых.

Отметим, что Роналду неожиданно остался в запасе на поединок 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии, который "селесао" выиграл с разгромным счетом 6:1.

Португалия вышла в 1/4 ЧМ-2022, забив 6 голов Швейцарии – кошмар Роналду, исторический хет-трик и аналогия с Украиной