Роналду отреагировал на слухи о скандале в расположении сборной Португалии
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пытается успокоить обстановку вокруг команды.
"Группа слишком сплочена, чтобы ее разбили внешние силы. Нация слишком смела, чтобы любой соперник мог себе позволить нас испугать. Команда, в прямом смысле этого слова, будет сражаться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед, Португалия", – написал Роналду в Instagram.
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Заметим, что перед этим появилась информация, что Роналду будто бы угрожал покинуть расположение сборной Португалии, а также отказался от полноценной тренировки с резервистами команды, которые не играли против Швейцарии. Вместо этого суперзвезда ограничился занятием в спортзале с игроками основы, которым дали небольшой отдых.
Отметим, что Роналду неожиданно остался в запасе на поединок 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии, который "селесао" выиграл с разгромным счетом 6:1.
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