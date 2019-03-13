Роналду – о камбэке с Атлетико: Для этого меня и пригласили в Ювентус

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (3:0), в котором португалец оформил хет-трик.

"Это был особый вечер, не только из-за голов, но и благодаря команде, ее невероятного отношения к делу. Именно такой характер нужен в Лиге чемпионов, мы на правильном пути.

Ювентус – Атлетико – 3:0 – видео голов и обзор матча

Для этого меня и пригласили в Ювентус – помогать в такие волшебные вечера. Атлетико – очень непростой соперник, но мы тоже сильные и заслуженно прошли дальше. О финале еще рано говорить, давайте будем двигаться шаг за шагом", – цитирует Роналду Football Italia.

Отметим, что разгромная победа туринцев обеспечила им выход в 1/4 финала ЛЧ после выездного поражения со счетом 0:2. Криштиану Роналду забивал на 27-й, 48-й и 86-й минутах.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов