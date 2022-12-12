"Нам сумно, що ми не можемо дати людям більшого. Можливо, ми не заслужили вилетіти таким чином, але це футбол. Кріштіану Роналду добре виступив, він – наший португальський прапор, він досягає усіх куточків світу.

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Він зробив свій внесок, коли вийшов, і ми маємо подякувати йому та партнерам по команді, які намагались з усіх сил, віддавались на максимум і дуже важко працювали, щоб бути доступними для тренера. Коли це так, все набагато простіше", – поділився Пепе в коментарі O Jogo.

Нагадаємо, Португалія несподівано поступилась Марокко та вилетіла з ЧС-2022 на стадії 1/4 фіналу. Роналду в матчах плей-офф залишався на лаві для запасних.

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