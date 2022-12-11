Сборная Португалии очень маленькой делегацией летела в Лиссабон после поражения от Марокко в 1/4 финала ЧМ (0:1).

Сразу 10 игроков захотели остаться в Катаре вместо немедленного возвращения на родину, сообщает A Bola. Речь идет о Криштиану Роналду, Бруну Фернандеше, Диогу Далоте, Бернарду Силве, Жоау Канселу, Рубене Невеше, Матеуше Нуньеше, Рафаэле Леау, Рафаэле Геррейро и Руе Патрисиу.

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Футболисты решили сэкономить время для отпуска, который и так будет недолгим перед возобновлением клубных соревнований. Португальцы будут ждать своих близких в Катаре, а затем посвятят себя отдыху. Конец чемпионата мира получился для них грустным – поражение сборной Марокко (0:1) и вылет на стадии 1/4 финала.

Заметим, что Роналду может сильно не торопиться. Капитан португальцев еще перед Мундиалем разорвал контракт с МЮ, поэтому до открытия январского трансферного окна будет сидеть без клуба.

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