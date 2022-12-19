Легендарный бразильский экс-форвард Роналдо нашел приятные слова для Лионеля Месси, который, наконец, получил звание чемпиона мира.

"Футбол этого парня загоняет в угол любое соперничество. Я видел, как многие бразильцы, и люди со всего мира, болели за Месси в этом потрясающем финале.

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Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи", – написал Роналдо в твиттере.

Напомним, что Месси впервые стал чемпионом мира в 2022 году – его Аргентина одолела Францию в серии пенальти (4:2) после сумасшедших 3:3 в основное и дополнительное время. Лео мог получить трофей в 2014-м, но тогда "альбиселесте" уступили Германии (0:1).

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