"Футбол цього хлопця заганяє в кут будь-яке суперництво. Я бачив, як багато бразильців, і люди з всього світу, вболівали за Мессі в цьому приголомшливому фіналі.

Мессі визнаний найкращим гравцем ЧС-2022

Прощання, гідне генія, який був не тільки зіркою чемпіонату світу, але й капітаном цілої епохи", – написав Роналдо в твіттері.

Нагадаємо, що Мессі вперше став чемпіоном світу в 2022 році – його Аргентина здолала Францію в серії пенальті (4:2) після божевільних 3:3 в основний та додатковий час. Лео міг здобути трофей у 2014-му, але тоді "альбіселесте" поступились Німеччині (0:1).

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті