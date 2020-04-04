Роналдиньо шокировал поражением в тюрьме – соперниками бразильца осужденные за убийство и ограбление

Знаменитый бразилец Роналдиньо продолжает играть в футбол в парагвайской тюрьме – на этот раз экс-звезда Барселоны неожиданно проиграл в поединке против двух бывших полицейских.

Последний поединок Роналдиньо в парагвайской тюрьме завершился неудачно – бразилец потерпел поражение в поединке по футволей, сообщает Marca.

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Интересно, что соперниками экс-звезды Барселоны стали бывшие полицейские, осужденные за убийство и ограбление.

Напомним, в начале марта парагвайская полиция задержала Роналдинью по подозрению в использовании поддельных документов при пересечении границы. Суд вынес решение заключить Роналдинью и его брата на 6 месяцев.

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