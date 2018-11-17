Романьоли выбыл на месяц из-за травмы – это уже третий центральный защитник в лазарете Милана

Капитан Милана Алессио Романьоли получил травму в сборной Италии.

23-летний центрбек получил мышечную травму во время пребывания в национальной команде. Тесты показали, что Романьоли не сможет играть еще около 4 недель, сообщает Football-Italia.

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Заметим, что Романьоли – уже третий центральный защитник, который оказался в лазарете Милана и не сможет помочь команде в течение месяца.

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Главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо не может рассчитывать на Маттиа Кальдару и Матео Мусаккио, которые получили травмы раньше.