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Романьоли выбыл на месяц из-за травмы – это уже третий центральный защитник в лазарете Милана

19:09 19 Читати українською
Романьоли выбыл на месяц из-за травмы – это уже третий центральный защитник в лазарете Милана
Алессио Романьоли / Соцсети

Капитан Милана Алессио Романьоли получил травму в сборной Италии.

23-летний центрбек получил мышечную травму во время пребывания в национальной команде. Тесты показали, что Романьоли не сможет играть еще около 4 недель, сообщает Football-Italia.

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Заметим, что Романьоли – уже третий центральный защитник, который оказался в лазарете Милана и не сможет помочь команде в течение месяца.

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Главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо не может рассчитывать на Маттиа Кальдару и Матео Мусаккио, которые получили травмы раньше.

Теги
Италия Алессио Романьоли Алессио Романьоли Милан Милан
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