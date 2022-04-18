Наполи выиграл борьбу за острый фланг

Наполи ужасно в этом сезоне играет на своем поле. Если в таблице выездных матчей Серии А неаполитанцы на первом месте, то в таблице домашних матчей – на седьмом. Команда Лучано Спаллетти после поражения Милану и Фиорентине ухудшила свои шансы на титул. Правда, главная задача – выход в Лигу чемпионов. И проигрывать Роме нельзя было никак.

Наполи с первых минут получил удобный сценарий. Ибаньес в присущем себе стиле проиграл позиционную борьбу и завалил в штрафной Лосано. Инсинье с пенальти открыл счет во встрече. Этот эпизод был показательным, ведь хозяева очень активно использовали забросы на форвардов в полуфланги, а оборона Ромы не справлялась с нейтрализацией остроты. Осимхен и Лосано получили еще по одному моменту.

Неаполитанцы доминировали, прорывая фланги соперника. Особенно страдала бровка Залевски и Ибаньеса, где открывался Лосано. Но именно в этой зоне Рома сумела сломать ход игры благодаря юному Залевски. В конце первого тайма Никола создал два шанса: заработал перспективный штрафной (после удара Пеллегрини мяч попал в перекладину), и сам пробил, накрутив Заноли.

Моуринью воспользовался нервами соперника

Впрочем, римляне подали признаки жизни только с минуты 35-й. До этого у Ромы не было ни одного удара. Дзаньоло и Абрахам были оторваны от команды и друг от друга. Дзаньоло часто цеплялся за мяч на чужой половине, но из-за отсутствия поддержки всегда оказывался в окружении 2-3 оппонентов. Жозе Моуринью попытался исправить ситуацию, выпустив Мхитаряна.

К мгновенным изменениям это не привело. Наполи продолжал терроризировать левый фланг Ромы, а Ибаньес продолжал привозить (чуть не сфолив на второй пенальти). Но со временем Рома начала сильнее давить, а Наполи – больше ошибаться. Наконец-то у римлян возник хороший момент, когда Карсдорп прицельным навесом нашел Абрахама. Англичанин ужасно завершил атаку.

Футболисты Наполи все больше нервничали. Много фолов, дисциплинарные нарушения, потеря концентрации. Рома этим пользовалась. Гости неплохо исполняли стандарты, организовывали атаки усилиями Дзаньоло. Он претендовал на пенальти, но судья не указал на 11-метровую отметку, чем вызвал ироничную улыбку Моуринью. Потом Николо еще и травмировался.

Рома все же нашла свой шанс – Эль-Шаарави замкнул прострел с фланга (Абрахам классно пропустил мяч). Римляне вырвали ничью и остались пятыми с 5 очками отставания от топ-4. Наполи идет третьим в таблице, проигрывая лидеру Милану 4 балла. У неаполитанцев далее легкий календарь: Эмполи, Сассуоло, Торино, Дженоа, Специя. Но шансов на скудетто мало.

Борьба за скудетто между Миланом, Интером и Наполи – у кого самый легкий календарь?