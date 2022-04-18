Наполі виграв боротьбу за гострий фланг

Наполі жахливо в цьому сезоні грає на власному полі. Якщо в таблиці виїзних матчів Серії А неаполітанці на першому місці, то в таблиці домашніх матчів – аж на сьомому. Команда Лучано Спаллетті після поразок Мілану та Фіорентині погіршила свої шанси на титул. Щоправда, головне завдання – вихід в Лігу чемпіонів. І програвати Ромі не можна було ніяк.

Наполі з перших хвилин отримав зручний сценарій. Ібаньєс у притаманному для себе стилі програв позиційну боротьбу та завалив у штрафному майданчику Лосано. Інсіньє з пенальті відкрив рахунок у зустрічі. Цей епізод був показовим, адже господарі дуже активно використовували закидання на форвардів у півфланги, а оборона Роми не справлялася з нейтралізацією гостроти. Осімхен і Лосано отримали ще по одному моменту.

Неаполітанці домінували, прориваючи фланги суперника. Особливо страждала бровка Залевскі та Ібаньєса, де відкривався Лосано. Але саме в цій зоні Рома зуміла зламати хід гри завдяки юному Залевскі. Наприкінці першого тайму Нікола створив дві нагоди: заробив перспективний штрафний (після удару Пеллегріні м'яч влучив у поперечину), і сам пробив, накрутивши Занолі.

Моурінью скористався нервами суперника

Втім, римляни подали ознаки життя лише з хвилини 35-ї. Доти у Роми не було жодного удару. Дзаньйоло та Абрахам були відірвані від команди та один від одного. Дзаньйоло часто чіплявся за м'яч на чужій половині, але через відсутність підтримки завжди опинявся в оточенні 2-3 опонентів. Жозе Моурінью спробував виправити ситуацію, випустивши Мхітаряна.

Миттєвих змін це не спричинило. Наполі продовжував тероризувати лівий фланг Роми, а Ібаньєс продовжував привозити (ледь не сфолив на другий пенальті). Але з часом Рома почала сильніше тиснути, а Наполі – більше помилятися. Нарешті у римлян виник хороший момент, коли Карсдорп прицільним навісом знайшов Абрахама. Англієць жахливо завершив атаку.

Футболісти Наполі дедалі більше нервували. Багато фолів, дисциплінарні порушення, втрата концентрації. Рома цим користувалася. Гості непогано виконували стандарти, організовували атаки зусиллями Дзаньйоло. Він претендував на пенальті, але суддя не вказав на 11-метрову позначку, чим викликав іронічну посмішку Моурінью. Потім Ніколо ще й травмувався.

Рома все ж знайшла свій шанс – Ель-Шаараві замкнув простріл з флангу (Абрахам класно пропустив м'яч). Римляни вирвали нічию і залишилися п'ятими з 5 очками відставання від топ-4. Наполі йде третім у таблиці, програючи лідеру Мілану 4 бали. У неаполітанців далі легкий календар: Емполі, Сассуоло, Торіно, Дженоа, Спеція. Але шансів на скудетто мало.

Боротьба за скудетто між Міланом, Інтером і Наполі – в кого найлегший календар?