Матч, как и онлайн трансляция Рома – Шахтер на "Футбол 24" стартует 11 марта в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на Стадио Олимпико в Вечном городе. Это уже седьмая встреча Шахтера и Ромы – "горняки" имеют в активе 4 победы против двух у римлян. Соперники еще ни разу не играли между собой вничью.

Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы

Где смотреть матч Рома – Шахтер онлайн

Игру в Украине уже традиционно покажут на нескольких платформах. Смотреть матч Рома – Шахтер онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) при наличии соответствующей подписки. Кроме этого, прямая трансляция поединка состоится на канале "Футбол 2" (начало – в 21:55). Там же в 21:00 стартует предматчевая студия "Путь в Гданьск", которая подытожит ход встречи сразу после ее завершения в 23:55

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Рома уверенно прошла Брагу – еще одну бывшую команду Паулу Фонсеки (5:1 по сумме двух матчей). Подопечные Луиша Каштру сломили сопротивление Маккаби Тель-Авив (2:0 в Израиле, 1:0 в Киеве).

К слову, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Рома запланирован на 18 марта. Начало игры на НСК Олимпийский в Киеве – в 19:55. Продажа билетов на игру уже стартовала.

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