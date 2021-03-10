Матч, як і онлайн трансляція Рома – Шахтар на "Футбол 24", стартує 11 березня о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде на Стадіо Олімпіко у Вічному місті. Це вже сьома зустріч Шахтаря та Роми – "гірники" мають в активі 4 перемоги проти двох у римлян. Суперники ще жодного разу не грали між собою внічию.

Рома – Шахтар: прогноз на матч Ліги Європи

Де дивитися матч Рома – Шахтар онлайн

Гру в Україні вже традиційно покажуть на кількох платформах. Дивитися матч Рома – Шахтар онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за наявності відповідної підписки. Крім цього, пряма трансляція поєдинку відбудеться на каналі "Футбол 2" (початок – о 21:55). Там же о 21:00 стартує передматчева студія "Шлях до Гданська", яка підсумує хід зустрічі відразу після її завершення о 23:55

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ліги Європи Рома впевнено пройшла Брагу – ще одну колишню команду Паулу Фонсеки (5:1 за сумою двох матчів). Підопічні Луїша Каштру зламали опір Маккабі Тель-Авів (2:0 в Ізраїлі, 1:0 у Києві).

До слова, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Рома запланований на 18 березня. Початок гри на НСК Олімпійський у Києві – о 19:55. Продаж квитків на гру вже стартував.

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