Моурінью підготував особливу тактику під матч-відповідь із Зальцбургом – тактику залякування суперника. Гравці Роми мали провокувати австрійців, пред'являти претензії з найменших приводів і взагалі агресивно поводитися. "Особливий" не часто вдається до такого підходу, тільки в особливих випадках – у дербі з Лаціо, в інших принципових матчах із турнірного погляду тощо. Востаннє Жозе так сильно нацьковував свою команду перед зустріччю з Буде-Глімт у минулому сезоні Ліги конференцій. У тій грі гравці римлян вийшли на поле як заведені, і з четвертої спроби після всіх попередніх принижень розірвали свого суперника на шматки.

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Сьогодні гравці "Роми" почали строго за методичкою Моурінью; цікаво, що залякати суперника прагнули не тільки такі ментальні лідери роздягальні як Манчіні та Крістанте, а й зовсім іще "зелений" Залевскі. Потрібно віддати належне головному арбітру зустрічі словенцю Славко Вінчичу – до п'ятої хвилини він остудив запал гравців Роми двома жовтими картками: Ібаньєс був попереджений за фол, а капітан Пеллегріні – за розмови. Після двох жовтих господарі зосередилися на намаганні здобути результат виключно легітимними способами.

Перший же розіграш Ромою кутового призвів до гольового моменту. Дибала двічі мав нагоду відзначитися: після першого удару ногою австрійців врятував Філіп Кьон, після добивання головою – врятувала поперечина. Символічно, що воротар Зальцбурга почав відверто тягнути час уже на 20-й хвилині зустрічі.

Хто б міг подумати, що згодом Рома зможе двічі за тайм вразити ворота чемпіона Австрії! У нинішньому сезоні команда Моурінью забивала більше одного м'яча до перерви тільки у двох матчах – з Монцою та Емполі. Причому в тих зустрічах велику роль у створенні гольових моментів відіграли стандарти, а в матчі проти Зальцбурга римляни забили обидва своїх м'ячі з гри. Це Леонардо Спінаццола раптово продемонстрував гру рівня переможного для себе і збірної Італії Євро-2020. Лео здійснив два сольні проходи своїм лівим флангом, і оформив дві гольові передачі – на Белотті та Дибалу. Так рахунок став 2:0 і не змінювався до фінального свистка – після перерви Рома підсушила гру і втримала перевагу.

М.Ч., спеціально для Футбол24