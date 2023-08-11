После травмы Тамми Абрахама Роме обязательно нужно приобретать нового нападающего. Но ограниченный рамками правил финансового фэйр-плей клуб не мог приобретать новичков без продажи других игроков. Поэтому руководство "джаллоросси" решило подписать центрального защитника Эвана Н'Дика на правах свободного агента, чтобы иметь возможность продать Рожера Ибаньеса и выручить средства.

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Как информирует официальный сайт римского клуба, бразильский защитник был продан в Аль-Ахли. Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, саудовский клуб заплатил за Ибаньеса 28,5 млн евро. Ещё 3 млн евро Рома сможет получить за игрока в виде бонусов, а также 20% с последующей продажи.

В составе Ромы Рожер провёл 149 матчей и забил 9 мячей. Он выиграл в Риме Лигу конференций, но больше запомнился регулярными провалами в римских дерби против Лацио. На приобретении Ибаньеса в Рому в своё время настоял экс-тренер Шахтёра Паулу Фонсека.