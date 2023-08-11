Після травми Таммі Абрахама Ромі обов'язково потрібно купувати нового нападника. Проте обмежений рамками правил фінансового фейр-плей клуб не міг купувати новачків без продажу інших гравців. Тому керівництво "джаллороссі" вирішило підписати центрального захисника Евана Н'Діка на правах вільного агента, щоб мати змогу продати Рожера Ібаньєса та виручити кошти.

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Як інформує офіційний сайт римського клубу, бразильського захисника було продано в Аль-Ахлі. Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, саудівський клуб заплатив за Ібаньєса 28,5 млн євро. Ще 3 млн євро Рома зможе отримати за гравця у вигляді бонусів, а також 20% з подальшого продажу.

У складі Роми Рожер провів 149 матчів і забив 9 м'ячів. Він виграв у Римі Лігу конференцій, але більше запам'ятався регулярними провалами в римських дербі проти Лаціо. На придбанні Ібаньєса до Роми свого часу наполіг екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека.