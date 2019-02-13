Рома переиграла Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянская Рома одержала непростую домашнюю победу над Порту в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

Рома – Порту – 2:1

Голы: Дзаньоло, 70, 77 – Адриан, 79

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Со старта поединка обе команды продемонстрировали, что в матче будет много борьбы в центре поля. Но первый момент возник довольно быстро – уже на 5-й минуте Браими бросился замыкать подачу на дальней штанге, но его опередил защитник. В ответ римляне постепенно завладели инициативой. Порту в свою очередь пытался отвечать быстрыми контратаками.

Однако, на протяжении длительного времени моментов у ворот вообще не было. Лишь на 27-й минуте Пеллегрини решился на дальний удар, но мяч стал легкой добычей Касильяса. Отвечать от гостей взялся Фернандо, но его удар низом в ближний угол спокойно поймал Миранте.

Героем следующего отрезка первого тайма стал Эдин Джеко. Сначала форвард Ромы неточно пробил головой после подачи углового, а на 36-й минуте босниец классно обыграл защитника и пробил в ближний угол – Касильяс был бессилен, но "драконов" спасла штанга! Концовка же первой половины игры получилась нервной, а команды "отличились" лишь большим количеством мелких фолов.

Зато старт второго тайма прошел под полным контролем Ромы. Уже на 48-й минуте Касильяс едва не привез гол в собственные ворота, неудачно сыграв кулаками. Но уже через две минуты испанский ветеран сумел отразить удар в упор кого-то из "волков". А дальний удар Эль-Шаарави прошел значительно выше ворот.

Свой момент возник и у Порту. Данилу с угла вратарской пробил головой после навеса Теллеса, но мяч разминулся с воротами. В ответ Рома увеличила давление и это, в конце концов, дало свои плоды. И если с ударом Пеллегрини с линии штрафной Касильяс с большим трудом справился, то с Дзаньоло – нет.

Юный вингер на 70-й минуте получил пас от Джеко и метров с 12-ти пробил низом в дальний угол – 1:0. А еще через 7 минут Дзаньоло оказался в нужном месте в нужное время и спокойно добил в пустые ворота мяч, который отбился от стойки после удара все того же Джеко – 2:0!

Такое преимущество после первого матча на стадии плей-офф могло стать весомой заявкой на выход в следующую стадию, но почти сразу "волки" пропустили. Защитники римлян не разобрались с передачей с половины поля Порту, Андре Перейра не смог акцентировано пробить, но мяч отскочил к Адриану Лопеса, который буквально расстрелял Миранте.

Почувствовав вкус голов, Порту сразу же мог и сравнять счет. Это Эктор Эррера нанес пушечный удар издалека, но в этом эпизоде прекрасную реакцию продемонстрировал Миранте.

В последние минуты поединка на поле вновь было много борьбы, а реальных возможностей забить фактически ни Рома, ни Порту больше не создали. Итак, 2:1 в пользу Ромы, и судьба путевки в четвертьфинал определится на Драгау.