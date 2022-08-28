Белотти стал игроком Ромы, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт до лета 2023-го с опцией продления еще на два года в случае выполнения определенных условий.

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Форвард сборной Италии перешел в Рому на правах свободного агента. Андреа имел варианты в Турции, Англии и Испании, но хотел поработать с Моуринью и ждал, пока римляне освободят место в составе.

Последние 7 сезонов Белотти отыграл за Торино, где забил 113 голов в 251 матче. Несколько лет назад его хотели все топ-клубы Серии А, однако Торино установил сумасшедшую цену в 100 миллионов евро.

Белотти выступает за сборную Италии, с которой выиграл чемпионат Европы 2020 года. Андреа ранее играл с главной звездой "волков" Дибалой в Палермо.

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