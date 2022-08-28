Белотті став гравцем Роми, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт до літа 2023-го з опцією продовження ще на два роки в разі виконання певних умов.

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Форвард збірної Італії перейшов у Рому на правах вільного агента. Андреа мав варіанти в Туреччині, Англії та Іспанії, але хотів попрацювати з Моурінью і чекав, поки римляни звільнять місце в складі.

Останні 7 сезонів Белотті відіграв за Торіно, де забив 113 голів у 251 матчі. Кілька років тому його хотів всі топ-клуби Серії А, однак Торіно встановив божевільну ціну в 100 мільйонів євро.

Белотті виступає за збірну Італії, з якою виграв чемпіонат Європи 2020. Андреа раніше грав з головною зіркою "вовків" Дибалою в Палермо.

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