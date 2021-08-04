Товарищеский матч

Белененсеш – Рома – 1:3

Голы: Ндур, 15 – Джеко, 20, Дзаньоло, 56, Майораль, 85

Начало поединка стало не слишком приятным для Ромы. Португальский кипер Руй Патрисиу, который недавно пришел из Вулверхэмптона, привез гол в свои ворота, неудачно обработав мяч. Соперник воспользовался техническим браком чемпиона Европы-2016 и открыл счет.

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Правда, "волки" уступали недолго. Уже через 5 минут Джеко после прострела Карсдорпа выровнял положение ударом в пустые ворота. Больше голов в первом тайме не было, а после перерыва Николо Дзаньоло вывел Рому вперед. Хавбек подстерег неудачный пас назад и разобрался с вратарем и защитником.

Точку в матче поставил Борха Майораль. И снова не обошлось без ошибки игрока Белененсеша, который потерял мяч вблизи собственной штрафной. 3:1 – победа Ромы, которая прервала серию из двух ничьих на сборах в Португалии.

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