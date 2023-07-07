Австрієць Марсель Забітцер може знову поїхати в оренду. До футболіста придивляється Рома.

Римська Рома цікавиться півзахисником Баварії Марселем Забітцером, який в минулому сезоні виступав за Манчестер Юнайтед на правах оренди.

Жирона завершує трансфер екс-футболіста МЮ і Баварії – зіркове підсилення для команди Циганкова

Як повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра, римляни хочуть взяти футболіста в оренду на один сезон – німці розраховують продати гравця, прописавши в орендній угоді обов'язкове право викупу.

В минулому сезоні Забітцер провів 18 матчів за "червоних дияволів", в яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

"Інтера не буде": Мудрик – аномалія, Ротань – не тактичний геній, розмова про 40 лямів відкладається