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Рома из-за обиды на Малкома вытерла его имя из стартового состава Барселоны

10:19 101 Читати українською
Рома из-за обиды на Малкома вытерла его имя из стартового состава Барселоны
Малком / Фото: Getty Images

Итальянская Рома не указала Малкома в стартовом составе Барселоны на матч Международного кубка чемпионов.

На Международном кубке чемпионов Рома встречалась с Барселоной. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "волков".

Барселона – Рома – 2:4 – видео голов и обзор матча

Интересный курьез случился в Twitter Ромы. Перед матчем римляне дали стартовый состав каталонцев без Малкома, хотя тот играл с первых минут и даже забил гол. Малком был в списке предпоследним, поэтому очевидно, что пресс-служба Ромы вытерла имя игрока умышленно.

Напомним, Малком должен был стать игроком Ромы, однако узнав об интересе Барселоны, решил продолжить карьеру на Камп Ноу.

Товарищеские матчи

Барселона - Рома: Среда 01 августа 2018

Барселона
Матч окончен
2 : 4
Рома
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