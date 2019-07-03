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Рома готова підписати Фекіра, – ЗМІ

3 липня 23:11 390 Читать на русском
Рома готова підписати Фекіра, – ЗМІ
Набіль Фекір / AFP

Лідер французького Ліона Набіль Фекір може перебратися до італійської Серії А в літнє трансферне вікно.

Рома готова поборотися за лідера атак "ткачів", повідомляє Tuttomercatoweb.

Мілан хоче поборотися за Фекіра

"Вовки" наразі готують пропозицію Ліону щодо Фекіра. У Римі гравець збірної Франції має стати заміною Ніколо Дзаньйоло, за яким полюють Ювентус і Тоттенхем. Керівництво французького гранда вже повісило цінник на свого лідера – 30 млн євро. Така доступна ціна пов'язана з тим, що контракт 25-річного форварда завершує дію через рік.

Відзначимо, що Набіль Фекір у сезоні 2018/19 провів у чемпіонаті Франції 29 матчів, у яких забив 9 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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Трансфери Італія Рома Рома Трансфери Чемпіонату Італії Набіль Фекір Набіль Фекір Ліон Ліон
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