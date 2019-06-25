Милан хочет побороться за Фекира

Хавбек Лиона Набиль Фекир может переехать в чемпионат Италии.

Милан сделал запрос в Лион по трансферу полузащитника, информирует France football.

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Контракт Фекира с "ткачами" истекает через год, поэтому французы не будут требовать слишком большую сумму за своего лидера. Прошлым летом Лион просил за игрока 70 миллионов евро, сейчас его трансфер оценивается в 35-40 миллионов евро.

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В сезоне Лиги 1 Фекир провел 29 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.