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Милан хочет побороться за Фекира

22:43 35 Читати українською
Милан хочет побороться за Фекира
Набиль Фекир / Reuters

Хавбек Лиона Набиль Фекир может переехать в чемпионат Италии.

Милан сделал запрос в Лион по трансферу полузащитника, информирует France football.

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Контракт Фекира с "ткачами" истекает через год, поэтому французы не будут требовать слишком большую сумму за своего лидера. Прошлым летом Лион просил за игрока 70 миллионов евро, сейчас его трансфер оценивается в 35-40 миллионов евро.

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В сезоне Лиги 1 Фекир провел 29 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

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Теги
Трансферы Италия Лион Лион Набиль Фекир Набиль Фекир Милан Милан
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