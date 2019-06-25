Милан хочет побороться за Фекира

Овертайм — 22:30 250
-
Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював Протасова
-
Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратитиУкраина — 21:33 782
-
Как потенциальное возвращение Неймара в Барселону может повлиять на еще один мегатрансфер – новые подробности из ИспанииИспания — 15:25 1030
-
Лэмпард приблизился к возвращению в Челси – Дерби Каунти позволил "синим" вести переговоры со своим тренеромАнглия — 15:13 79
-
Шахтер объявил об уходе Кривенцова с поста наставника молодежной командыУкраина — 14:06 248