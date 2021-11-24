"Силу Ромы мы почувствовали еще во время игры в Запорожье. Конечно, явный фаворит – это наш соперник, но если посмотреть на турнирную таблицу, то она нам добавляет смелости. Но было бы даже нечестно по отношению к себе, если бы мы не рассчитывали на положительный результат. Но для этого нам нужно "прыгнуть выше головы" Мне кажется, что моей команде это по силам.

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Отсутствие Максима Лунева? Это все банальные вещи, особенно если принимать во внимание наше расписание. Он травмировался. У нас только начала пополняться скамейка запасных, но Максим, последний месяц хорошо себя показывавший, подвернул ногу, поэтому эта травма и помешала путешествию в Рим, несколько недель, поэтому мы не увидим его на поле, к сожалению. Но если учитывать других игроков, то все у нас в обойме, один Никита Шевченко еще продолжает длительную реабилитацию. Мы хорошая команда, которая завтра будет показывать на поле свой уровень.

Информация есть всегда (о параллельном матче – Футбол 24), но если ты не делаешь максимум, который зависит от тебя, то нет смысла надеяться на кого-то еще. Надо делать свое дело, а затем смотреть в турнирную таблицу, что будем делать уже после завершения поединка. Это не последняя игра, у нас еще будет домашний поединок. Каждая команда, выходя на футбольное поле, стремится к победе и мои ребята не исключение.

Мы только что вышли из паузы. У нас 2 недели были спокойны, без суеты. Будут играть сильнейшие, уставших, я уверен, нет. Есть ребята, которые испытывают легкое недомогание, но когда видишь свою фамилию на табло и выходишь на футбольное поле, все "болячки" забываются. На прекрасном стадионе, с квалифицированной командой и адскими болельщиками играть – наслаждение, это мечта каждого не только молодого, но и опытного игрока. Мы гордимся своим пребыванием здесь и с нетерпением ждем завтрашнего поединка. Будем пытаться достойно представить и Зарю Луганск, и Украину", – цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, что матч Рома – Заря состоится в четверг, 25 ноября. Начало поединка в 22:00.

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