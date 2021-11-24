"Если мы выиграем, то окажемся в победителях. Если проиграем – вылетим. Ничья оставит судьбу в наших руках. Для нас это будет финал. Будет трудно в течение нескольких месяцев совмещать чемпионат и Лигу конференций, но это "проблема", которую мы хотим иметь.

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Мы потеряли всех левых защитников. Из-за чрезвычайной ситуации мы разработали другую формацию, но состав не подобран для такой игры. На самом деле, мы играли хорошо, хотя игроки вынуждены были адаптироваться. Сыграть завтра с тремя защитниками? Мы будем искать баланс для игры с Верету. Винья тренировался с командой, сегодня определимся по нему. Не исключено, что он сыграет.

Абрахам? Я действительно счастлив. Он много работает для команды и сильно помогает в построении атак, даже в обороне, в прессинге, командный игрок. Думаю, рано или поздно он будет забивать больше голов, тогда у него будет все, травма ограничивала его.

Завтра будут играть Абрахам, Дзаньоло и Руй Патрисиу. Я не жду чего-то особенного от Дзаньоло, я жду этого от всей команды, мы должны сделать все, чтобы победить", – цитирует португальца Gianlucadimarzio.com.

Напомним, что матч Рома – Заря состоится в четверг, 25 ноября. Начало поединка в 22:00.

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