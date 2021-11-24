"Силу Роми ми відчули ще під час гри в Запоріжжі. Звичайно, явний фаворит – це наш суперник, але якщо подивитися на турнірну таблицю, то вона нам додає сміливості. Та було би навіть нечесно перед собою, якщо б ми не розраховували на позитивний результат. Але для цього нам треба "стрибнути вище голови". Мені здається, що моїй команді це під силу.

Рома – Зоря: Моурінью лаконічно визначив ціль на матч Ліги конференцій і назвав тріо недоторканних

Відсутність Максима Луньова? Це все банальні речі, особливо, якщо брати до уваги наш розклад. Він травмувався. У нас тільки почала поповнюватися лава запасних, але Максим, який останній місяць гарно себе показував, підвернув ногу, тому ця травма й стала на заваді подорожі до Риму, декілька тижнів, через це, ми не побачимо його на полі, на жаль. Але якщо брати до уваги інших гравців, то всі в нас в обоймі, один Микита Шевченко ще продовжує довготривалу реабілітацію. Ми гарна команда, яка буде завтра показувати на полі свій рівень.

Інформація є завжди (про паралельний матч – Футбол 24), але якщо ти не робиш максимуму, який залежить від тебе, то немає сенсу сподіватися на когось ще. Треба робити свою справу, а потім дивитися до турнірної таблиці, що будемо робити вже після завершення поєдинку. Це не остання гра, в нас буде ще домашній поєдинок. Кожна команда, виходячи на футбольне поле, прагне перемоги й мої хлопці не виняток.

Ми щойно вийшли з паузи. У нас 2 тижні були спокійні, без метушні. Будуть грати сильніші, втомлених, я впевнений, немає. Є хлопці, які відчувають легке нездужання, але коли бачиш своє прізвище на табло та виходиш на футбольне поле всі "болячки" забуваються. На прекрасному стадіоні, з кваліфікованою командою та пекельними вболівальниками грати за насолоду, та це мрія кожного не тільки молодого, але й досвідченого гравця. Ми пишаємося своїм перебуванням тут й з нетерпінням чекаємо завтрашнього поєдинку. Будемо намагатися гідно представити і Зорю Луганськ, і Україну", – цитує фахівця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що матч Рома – Зоря відбудеться у четвер, 25 листопада. Початок поєдинку о 22:00.

Гегенпресинг по-київськи: новий рівень Динамо на тлі свавілля хуліганів