Тренерский штаб английского Манчестер Юнайтед составил перечень исполнителей, которые могут выйти против итальянской Ромы во втором полуфинале Лиги Европы УЕФА.

В заявку "красных дьяволов" попали 24 исполнителя, сообщает официальный сайт клуба.

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Юнайтед не помогут защитник Фил Джонс и нападающий Антони Марсьяль. Зато в список попали юные резервисты МЮ – Амад Диалло и Энтони Эланга. Также в заявке четверо вратарей.

Вратари: Де Хеа, Дин Хендерсон, Грант, Бишоп

Защитники: Линделёф, Байли, Магуайр, Шоу, Теллес, Ван-Биссака, Б. Уильямс, Туанзебе

Полузащитники: Погба, Мата, Фред, Бруну Фернандеш, Диалло, Матич, ван де Беек, Мактоминай

Нападающие: Кавани, Рашфорд, Гринвуд, Эланга.

К слову, матч Рома – Манчестер Юнайтед состоится в четверг, 6 мая. Начало поединка в 22:00. Первый матч завершился уверенной победой манкунианцев (6:2).

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