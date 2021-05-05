Тренерський штаб англійського Манчестер Юнайтед склав перелік виконавців, які можуть вийти проти італійської Роми в другому півфіналі Ліги Європи УЄФА.

До заявки "червоних дияволів" потрапили 24 виконавці, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мата може переїхати до Серії А

Юнайтед не допоможуть оборонець Філ Джонс і нападник Антоні Марсьяль. Натомість до списку потрапили юні резервісти МЮ – Амад Діалло та Ентоні Еланга. Також у заявці четверо воротарів.

Воротарі: Де Хеа, Дін Хендерсон, Грант, Бішоп

Захисники: Лінделеф, Байлі, Магвайр, Шоу, Теллес, Ван-Біссака, Б. Вільямс, Туанзебе

Півзахисники: Погба, Мата, Фред, Бруну Фернандеш, Діалло, Матіч, ван де Беек, Мактомінай

Нападники: Кавані, Рашфорд, Грінвуд, Еланга

До слова, матч Рома – Манчестер Юнайтед відбудеться у четвер, 6 травня. Початок поєдинку о 22:00. Перший матч завершився впевненою перемогою манкуніанців (6:2).

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