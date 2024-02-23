Рома і Фейєнорд вдруге розписали нічию (1:1) в стикових матчах Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Після нічиєї в Нідерландах все мало вирішитися на Стадіо Олімпіко. Гості вже на 5-й хвилині вийшли вперед завдяки голу Сантьяго Хіменеса. Дуже швидко Рома відповіла. Дуже красивий гол забив Лоренцо Пеллегріні.

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Далі було понад сто хвилин безуспішних спроб забити ще бодай один м'яч. Тож гра перейшла у серію пенальті. Серед гравців Роми схибив лише Ромелу Лукаку, який не зміг перехитрити голкіпера. Натомість у Фейєнорда свої удари не реалізували двоє гравців, подарувавши путівку в наступний раунд Ліги Європи підопічним Даніеле Де Россі.