Рома принимает Байер в первом полуфинале Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылок на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Рома – Байер стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Жозе Моуринью встречается с Хаби Алонсо, игравшим у него в Реале. Португалец попытается второй раз подряд выиграть еврокубок.

Рома – Байер: анонс полуфинала Лиги Европы

Стартовые составы команд

Рома: Патрисиу – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола – Белотти, Абрахам.

Запасные: Бур, Свилар, Карсдорп, Смоллинг, Камара, Дибала, Вейналдум, Миссори, Залевски, Тахирович, Фатиканти, Эль-Шаарави.

Байер: Градецки – Коссуну, Тапсоба, Та – Фримпонг, Паласиос, Андрих, Инкапье – Диаби, Гложек, Вирц.

Запасные: Ломб, Нойтгенс, Баккер, Азмун, Демирбай, Амири, Хадсон-Одой, Адли, Фоссу-Менса, Азхил.