Вест Хэм – АЗ

Вест Хэм долгое время боролся за выживание в АПЛ – и в конце концов добился своего. Да и вообще в течение последних двух месяцев "молотобойцы" прибавили в качестве своего футбола и в результатах. На выходных они уверенно переиграли Манчестер Юнайтед, перед этим было достойное поражение от Ливерпуля на Энфилде и перестрелка с Кристал Пэлас (3:4), а с Арсеналом удалось сотворить камбэк с 0:2.

В еврокубках же подопечные Дэвида Мойеса доминируют. Группу в Лиге конференций англичане выиграли, набрав 18 очков (в соперниках были Стяуа, Силькеборг и Андрелехт), а затем они прошли АЕК и Гент. В 12-ти матчах Вест Хэм одержал 11 побед и расписал одну ничью, пропустив всего шесть голов при 24-х забитых. Очевидно, что "хаммерс" идут на триумф в турнире.

АЗ держится всего в двух очках от третьей позиции в Эредивизи. Там засел Аякс, с которым в последнем туре алкмаарцы расписали нулевую ничью. Это много говорит о силе команды, но весной чередует провальные серии с успешными. Сейчас настал черед успешной – три подряд победы и ничья в Амстердаме случились при отсутствии пропущенных голов.

АЗ выиграл группу Лиги конференций, в которой выступал СК Днепр-1, а затем прошел Лацио и Андерлехт. Как ни странно, с римлянами было проще (выиграли оба матча, по 2:1) – бельгийцев же переиграли только в серии пенальти, закамбечив после поражения 0:2 на выезде. Сегодня будет тяжелее, ведь Вест Хэм остается единственной непобедимой командой в турнире.

Кадровая ситуация

Травмированы: Цоуфал, Зума, Скамакка – Одгор, Карлссон, Д. Де Вит

Дисквалифицированы: Керкез (АЗ)

Ориентировочные составы на матч Вест Хэм – АЗ

Вест Хэм: Фабиански – Джонсон, Огбонна, Агерд, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуэн, Пакета, Бенрахма – Антонио

АЗ: Райан – Сугавара, Букема, Хацидиакос, М. Де Вит – Рейндерс, Майнанс, Класе – Лахдо, Павлидис, Ван Бредероде

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

АЗ имеет катастрофическую историю противостояний с английскими клубами. Свой единственный финал еврокубков алкмаарцы проиграли Ипсвичу, а всего на Альбионе они потерпели шесть поражений – в шести матчах. Сегодня с большой вероятностью будет седьмое, ведь Вест Хэм набрал форму и имеет существенное преимущество в кадровом потенциале.

Крупного счета не ждем, ведь АЗ неплохо обороняется. Впрочем, потери в атакующей линии (вингер Керкез, нападающий Карлссон) вызывают серьезные сомнения относительно способности алкмаарцев забить в Лондоне.

Фиорентина – Базель

Фиорентина – парадоксальная для этого сезона команда. В чемпионате подопечные Винценцо Итальяно идут аж на восьмой позиции, не имея реальных шансов на прорыв в зону еврокубков. За последние семь матчей на внутренней арене "фиалки" выиграли всего один матч, однако при этом они вышли в финал Кубка, отобрали очки у Аталанты и разгромили Сампдорию со счетом 5:0. Это – самая крупная победа за полтора года.

В Лиге конференций же флорентийский коллектив является машиной голов. Фиорентина является самой результативной командой в турнире, забив аж 32 гола – и большую часть из них итальянцы отгрузили в плей-офф. В соперниках были Брага, Сивасспор и Лех. Да и в целом, за 10 матчей во всех турнирах подопечные Винценцо Итальяно забили 21 гол, что огого – но пропускают "фиалки" не намного меньше.

Сегодняшним соперником станет Базель. Швейцарский клуб является наименее убедительным полуфиналистом Лиги конференций. В чемпионате "сине-гранатовые" идут аж на пятой позиции, отстав от зоны еврокубков уже на четыре очка, а во всех турнирах команда одержала всего две победы в последних девяти поединках. Словом, это – аутсайдер Лиги конференций.

Впрочем, недооценивать подопечных Хайко Фогеля не стоит. Они прошли Трабзонспор после поражения в первом матче 1/16 финала, затем одолели по пенальти Слован, а в компенсированное время удалось переиграть Ниццу. При этом только в одном из шести встреч швейцарцы забили меньше двух голов. Особое внимание следует уделить Амдуни и Зекири, у которых по пять мячей в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сиригу – Пелмар, Калафьори (оба под вопросом), Комас

Дисквалифицированы: Миленкович (Фиорентина)

Ориентировочные составы на матч Фиорентина – Базель

Фиорентина: Терраччано – Додо, Кварта, Игор, Бираги – Барак, Амрабат, Мандрагора – Гонсалес, Кабрал, Иконе

Базель: Хитц – Ланг, Нуху, Пельмар – Ндойе, Диуф, Джака, Бургер, Миллар – Амдуни, Зекири

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Базель выиграл три последних выездных поединка, да и в целом команда очень неуступчива. Тем не менее, Фиорентина выглядит значительно перспективнее. "Фиалки" дома должны победить, но они точно не оставят свои ворота сухими.

Рома – Байер, Ювентус – Севилья: анонс полуфиналов Лиги Европы