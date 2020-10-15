Первый тайм шел спокойно и почти без моментов, пока англичане сами не придумали себе проблемы. На 35 минуте Магуайр после "дубового" приема мяча был вынужден идти в жесткий подкат, который завершился для центрбека "Трех львов" второй желтой карточкой и удалением.

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Почти сразу "наварил" и Уокер. Представитель Манчестер Сити сфолил в собственной штрафной, когда ситуация этого совсем не требовала. Эриксен четко реализовал приговор, а больше голов в матче не было. 0:1 – сенсационная победа Дании на выезде.