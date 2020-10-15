Перший тайм складався спокійно і майже без моментів, допоки англійці самі не вигадали собі проблеми. На 35 хвилині Магуайр після "дубового" прийому м'яча був змушений іти в жорсткий підкат, який завершився для центрбека "Трьох левів" другою жовтою карткою і вилученням.

Ліга націй: Соломон асистом долучився до дивовижного камбеку Ізраїлю, бенефіс Жоти та Лєвандовскі, Англія програла Данії

Майже відразу "наварив" і Вокер. Представник Манчестер Сіті сфолив у власному карному майданчику, коли ситуація цього зовсім не вимагала. Еріксен чітко реалізував вирок, а більше голів у матчі не було. 0:1 – сенсаційна перемога Данії на виїзді.