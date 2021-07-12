Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рой Кин остался разочарован тем, что Букайо Сака пробивал решающий пенальти в серии послематчевой "лотереи" в финале Евро-2020.

"Если вы Стерлинг или Грилиш, вы не можете позволить молодому парню встать перед вами. Вы не можете позволить 19-летнему стеснительному парню идти бить пенальти, когда вы сыграли гораздо больше матчей.

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Тот же Стерлинг выигрывал трофеи. Ты должен встать перед этим ребенком и сказать: "Слушай, я сейчас пойду", – приводит слова Кина Sky Sports со ссылкой на ITV.

Напомним, Англия уступила Италии в серии пенальти в финале Евро-2020, а решающий пенальти не забил как раз Сака. Перед ним не смогли забить Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо.

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