Сборная Италии победила Англию в драматическом финале Евро-2020. Экспертный разбор полетов – читайте на "Футбол 24".

It's coming to Rome! Команда Манчини шокировала звезд АПЛ в серии пенальти на легендарном Уэмбли. Мечты британцев о большом титуле, как хрусталь, разбиваются о феноменальную Италию. Мистер прагматизм Саутгейт не заслужил победы в финале – соцсети вынесли коучу сборной Англии жестокий вердикт.

Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча

Ведущий YouTube-проекта "Зупини Лося" Константин Андриюк разочарован англичанами в серии пенальти. Мол, не умеете бить – домой.

Прагматизм Саутгейта помешал "Трем львам" в решающем матче, считает обозреватель Трибуны Александр Сажко.

Комментатор телеканалов Футбол Александр Михайлюк очевидно на седьмом небе от счастья.

Главред журнала Футбол Артем Франков прошелся по глорам, которые массово празднуют после победы "Скуадры адзурры".

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов – о монархе во дворце и монархе на поле.

Журналист Руслан Свирин также выделил роль 36-летнего центрбека Юве. А британцам помешали "неуравновешенные юнцы".

Комментатор Кирилл Круторогов настаивает, что серия пенальти – это не лотерея.

Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабий совсем не расстраивается из-за поражения англичан: " <есхарактерный сухари".< p>

Автор Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко называет главного виновника провала хваленых звезд АПЛ.

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко просто благодарит итальянцев за красивый футбол на Евро-2020.

Наконец – мем, который уже стал историей.

Италия – Англия: заслуженный триумф "Скуадры" на Евро-2020, Кьеллини и Бонуччи делают разницу, а Саутгейт наказан за зло