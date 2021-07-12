Флаг Италии над Уэмбли, поцелуй Кьеллини и триумфальные костыли Спинаццолы – как "Скуадра" праздновала победу на Евро
08:00 - Читати українською
Сборная Италии смогла насладиться моментом радости после трудного пути на чемпионате Европы.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Подопечные Манчини получили свои золотые медали и перешли к массовым празднованиям с фанатами.
Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча
Капитан Джорджо Кьеллини нежно поцеловал кубок перед тем, как унести его к команде. Леонардо Спинаццола провел роскошный турнир, но полуфинал и финал пропускал из-за ужасной травмы. Тем не менее, защитник Ромы на костылях радовался вместе с партнерами.
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