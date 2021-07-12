Подопечные Манчини получили свои золотые медали и перешли к массовым празднованиям с фанатами.

Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча

Капитан Джорджо Кьеллини нежно поцеловал кубок перед тем, как унести его к команде. Леонардо Спинаццола провел роскошный турнир, но полуфинал и финал пропускал из-за ужасной травмы. Тем не менее, защитник Ромы на костылях радовался вместе с партнерами.

Церемонию награждения подытожил зелено-бело-красный флаг над Уэмбли – Италия чемпион Евро-2020!

Италия стала чемпионом Европы, переиграв Англию в серии пенальти