Колишній гравець Манчестер Юнайтед Рой Кін залишився розчарований тим, що Букайо Сака пробивав вирішальний пенальті у післяматчевій "лотереї" фіналу Євро-2020.

"Якщо ви Стерлінг або Гріліш, ви не можете дозволити молодому хлопцю встати перед вами. Ви не можете дозволити 19-річному сором'язливому хлопцю йти бити пенальті, коли ви зіграли набагато більше матчів.

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Той же Стерлінг вигравав трофеї. Ти повинен встати перед цією дитиною і сказати: "Слухай, я зараз піду", – наводить слова Кіна Sky Sports з посиланням на ITV.

Нагадаємо, Англія поступилась Італії у серії пенальті в фіналі Євро-2020, а вирішальний пенальті не забив якраз Сака. Перед ним не змогли забити Маркус Рашфорд та Джейдон Санчо.

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