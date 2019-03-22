Рохо потренировался с Эстудиантесом – Манчестер Юнайтед разрешил

Защитник Манчестер Юнайтед Рохо в процессе восстановления после травмы провел тренировку в Аргентине.

Центрбэк поработал на тренировке своего родного клуба, сообщает твиттер Эстудиантеса.

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Рохо в данный момент на родине восстанавливает физические кондиции после серьезной травмы. Манчестер Юнайтед предоставил 29-летнему защитнику специальное разрешение для того, чтобы он мог потренироваться с "крысоловами". Однако, это не остановило появление слухов о возвращении Рохо в клуб, в котором он дебютировал на профессиональном уровне.

В сезоне 2018/19 Маркос Рохо провел всего 3 матча во всех турнирах за МЮ, а упомянутую травму получил еще тогда, когда команду тренировал Жозе Моуринью.