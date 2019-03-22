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Рохо потренувався з Естудіантесом – Манчестер Юнайтед дозволив

06:30 134 Читать на русском
Рохо потренувався з Естудіантесом – Манчестер Юнайтед дозволив
Маркос Рохо / фото із соцмереж

Оборонець Манчестер Юнайтед Маркос Рохо в процесі відновлення після травми провів тренування в Аргентині.

Центрбек попрацював на тренуванні свого рідного клубу, повідомляє твіттер Естудіантеса.

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Рохо наразі на батьківщині відновлює фізичні кондиції після серйозної травми. Манчестер Юнайтед надав 29-річному оборонця спеціальний дозвіл задля того, щоб він міг потренуватися зі "щуроловами". Однак, це не зупинили появу чуток про повернення Рохо до клубу, в якому він дебютував на професійному рівні.

У сезоні 2018/19 Маркос Рохо провів лише 3 матчі у всіх турнірах за МЮ, а згаданої травми зазнав ще тоді, коли команду тренував Жозе Моурінью.

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