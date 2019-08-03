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Роджерс подтвердил переход Магуайра в Манчестер Юнайтед

11:27 79 Читати українською
Роджерс подтвердил переход Магуайра в Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр (справа) / Reuters

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс заявил, что его клуб договорился с Манчестер Юнайтед о переходе Харри Магуайра.

"Между двумя клубами состоялись переговоры, сумма была согласована. Теперь у Харри есть возможность обсудить с Манчестер Юнайтед условия личного соглашения. Это тот вопрос, который ему предстоит решить. Ну и, конечно, медосмотр.

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Он особенный игрок, из тех, кого мы не хотели терять. Всегда нужно быть готовым к такому, и клуб вроде нашего должен иметь игроков на подходе, готовых перейти к нам", – цитирует Роджерса Goal.com.

Ранее сообщалось, что манкунианцы заплатят "лисам" 80 млн фунтов за центрбека сборной Англии. Таким образом Магуайр станет самым дорогим трансфером защитника в истории футбола, ведь сейчас рекорд удерживает Вирджил ван Дейк, за которого Ливерпуль заплатил Саутгемптону 75 млн фунтов.

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