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Роджерс підтвердив перехід Магуайра у Манчестер Юнайтед

11:27 306 Читать на русском
Роджерс підтвердив перехід Магуайра у Манчестер Юнайтед
Харрі Магуайр (праворуч) / Reuters

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс заявив, що його клуб домовився з Манчестер Юнайтед про перехід Харрі Магуайра.

"Між двома клубами відбулись переговори, сума була погоджена. Тепер у Харрі є можливість обговорити з Манчестер Юнайтед умови особистої угоди. Це те питання, яке йому належить вирішити. Ну і, звичайно, медогляд.

Магуайр матиме у Манчестер Юнайтед шалену зарплату

Він особливий гравець, з тих, кого ми не хотіли втрачати. Завжди потрібно бути готовим до такого, і клуб на кшталт нашого повинен мати гравців на підході, готових перейти до нас", – цитує Роджерса Goal.com.

Раніше повідомлялось, що манкуніанці заплатять "лисицям" 80 млн фунтів за центрбека збірної Англії. Таким чином Магуайр стане найдорожчим трансфером захисника в історії футболу, адже зараз рекорд утримує Вірджил ван Дейк, за якого Ліверпуль заплатив Саутгемптону 75 млн фунтів.

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