Роджерс хочет продлить контракт с ветераном Морганом

Новый наставник Лестера Брендан Роджерс заявил, что хочет продлить контракт с капитаном команды Уэсом Морганом.

"Я разговаривал с руководством клуба, и я хотел бы, чтобы контракт был продлен еще на один сезон.

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Конечно, если он будет готов. Он должен понимать, в каком положении находится – он не сможет выходить в стартовом составе в каждой игре", – признался Роджерс в комментарии Sky Sports.

К слову, текущее соглашение Уэса Моргана с Лестером завершает действие летом. 35-летний центрбек выступает за "лис" с 2012 года и стал чемпионом Англии в сезоне 2015/16. Ранее он защищал цвета Ноттингем Форест.