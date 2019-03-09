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Роджерс хочет продлить контракт с ветераном Морганом

13:05 15 Читати українською
Роджерс хочет продлить контракт с ветераном Морганом
Уэс Морган / Reuters

Новый наставник Лестера Брендан Роджерс заявил, что хочет продлить контракт с капитаном команды Уэсом Морганом.

"Я разговаривал с руководством клуба, и я хотел бы, чтобы контракт был продлен еще на один сезон.

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Конечно, если он будет готов. Он должен понимать, в каком положении находится – он не сможет выходить в стартовом составе в каждой игре", – признался Роджерс в комментарии Sky Sports.

К слову, текущее соглашение Уэса Моргана с Лестером завершает действие летом. 35-летний центрбек выступает за "лис" с 2012 года и стал чемпионом Англии в сезоне 2015/16. Ранее он защищал цвета Ноттингем Форест.

Теги
Англия Лестер Сити Лестер Сити Брендан Роджерс Брендан Роджерс Уэс Морган Уэс Морган
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