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Швед в ближайшее время станет игроком Селтика, – СМИ

23 января 09:15 1047 Читати українською
Швед в ближайшее время станет игроком Селтика, – СМИ
Марьян Швед / Фото ФК Карпаты

Лидер Карпат Марьян Швед скоро станет игроком шотландского Селтика.

Хавбек Карпат Марьян Швед не полетел на сборы со львовской командой из-за переговоров с другим клубом. Об этом ранее сообщил вице-президент "зеленых львов" Олег Смалийчук.

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Как сообщает издание Sportarena, переговоры между Карпатами и шотландским Селтиком находятся на завершающей стадии.

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Также издание Scottish Sun отмечает, что Селтику предложили приобрести Шведа за 2 миллиона евро, которые прописаны в качестве отступных в контракте футболиста. Шотландский клуб готов заплатить эти деньги.

Как отмечалось ранее, Швед также интересовал киевское Динамо и Леганес. Именно эти клубы называли основными претендентами на игрока.

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