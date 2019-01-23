Швед в ближайшее время станет игроком Селтика, – СМИ

Лидер Карпат Марьян Швед скоро станет игроком шотландского Селтика.

Хавбек Карпат Марьян Швед не полетел на сборы со львовской командой из-за переговоров с другим клубом. Об этом ранее сообщил вице-президент "зеленых львов" Олег Смалийчук.

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Как сообщает издание Sportarena, переговоры между Карпатами и шотландским Селтиком находятся на завершающей стадии.

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Также издание Scottish Sun отмечает, что Селтику предложили приобрести Шведа за 2 миллиона евро, которые прописаны в качестве отступных в контракте футболиста. Шотландский клуб готов заплатить эти деньги.

Как отмечалось ранее, Швед также интересовал киевское Динамо и Леганес. Именно эти клубы называли основными претендентами на игрока.