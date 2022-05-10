"Я не очень хорошо справился с переходом из Сан-Паулу в Динамо. В 2004 году, когда я приехал в Сан-Паулу, у меня все было очень хорошо. В первый год я выиграл "Серебряный мяч". В начале 2005 года поступило предложение от Динамо.

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Решение туда перейти было ошибкой. Мне нужен был хороший агент, который был бы рядом со мной, чтобы увидеть, пора ли мне идти. Мне было 24 года, я был молод и боялся своего прогресса в Сан-Паулу, я приехал из Понте-Прети, в которой нет всего гламура Сан-Паулу", – цитирует Родриго arqtricolor .

Балдассо принадлежал киевлянами до 2012 года, но большую часть этого этапа карьеры провел в аренде в Бразилии. За "бело-синих" защитник успел наиграть 58 матчей (восемь голов и один ассист), а профессиональные выступления завершил в 2018-м.

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