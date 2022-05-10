"Я не дуже добре впорався із переходом із Сан-Паулу в Динамо. У 2004 році, коли я приїхав до Сан-Паулу, у мене все було дуже добре. В перший рік я виграв "Срібний м'яч". На початку 2005 року надійшла пропозиція від Динамо.

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Рішення туди перейти було помилкою. Мені потрібен був хороший агент, який був би поруч зі мною, щоб побачити, чи настав час мені йти. Мені було 24 роки, я був молодий і боявся свого прогресу в Сан-Паулу, я приїхав з Понте-Прети, в якій немає всього гламуру Сан-Паулу", – цитує Родріго arqtricolor.

Нагадаємо, Балдассо належав киянами до 2012 року, але більшу частину цього етапу кар'єри провів в оренді у Бразилії. За "біло-синіх" захисник встиг награти 58 матчів (вісім голів та один асист), а професіональні виступи завершив у 2018-му.

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