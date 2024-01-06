– Александр Глеб фотографируется с Азаренком, ходит на пропагандистские шоу. Как вы считаете, он действительно идейный сторонник этого режима?

– Если это сознательный выбор Глеба, мне очень жаль. Возможно, это расплата за какие-то его ошибки, система держит его за яйца (возможно, речь идет о ДТП со смертельным исходом, совершенном Глебом – прим. автора). Человек всю свою карьеру играл в европейских чемпионатах, всегда мог выехать за границу.

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Поэтому он человек системы сегодня. И то, что он ходит с Азаренком… Если это вещает по телевидению и такая желчь летит с экранов, то мне очень страшно за будущее поколение белорусов.

Всегда есть две стороны. Моя позиция – эти люди врут, и врут нагло. Благоразумный человек может всегда найти повод, чтобы не фотографироваться и не быть в компании с такими нелюдьми, – резюмировал Хацкевич в интервью Charter97.

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