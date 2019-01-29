Роббен получил вариант продолжения карьеры в Японии

Полузащитник Баварии Арьен Роббен близок к переходу в ФК Токио.

По информации Sky Sports, 35-летний Роббен, который через полгода покинет Баварию, готовится к переезду в Японию. Новым клубом хавбека станет ФК Токио. В прошлом сезоне этот клуб финишировал на 6 строчке в тамошней J-Лиге.

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Если переход состоится, то Роббен присоединится к когорте известных футболистов, которые уже выступают в Японии. В частности, речь идет о Фернандо Торресе, Лукасе Подольски и Андресе Иньесте.

Напомним, летом у Роббена заканчивается контракт с Баварией, за которую он выступает с 2009 года. В составе мюнхенцев Роббен 7 раз выиграл чемпионат Германии и стал победителем Лиги чемпионов, в финале которой забил победный гол. Ранее сообщалось, что Роббен может вернуться в ПСВ или завершить карьеру.

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