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Роббен отримав варіант продовження кар'єри в Японії

10:58 286 Читать на русском
Роббен отримав варіант продовження кар'єри в Японії
Ар'єн Роббен / reuters

Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен близький до переходу в ФК Токіо.

За інформацією Sky Sports, 35-річний Роббен, який через півроку покине Баварію, готується до переїзду в Японію. Новим клубом хавбека стане ФК Токіо. У минулому сезоні цей клуб фінішував на 6 сходинці у тамтешній J-Лізі.

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Якщо перехід відбудеться, то Роббен приєднається до когорти відомих футболістів, які вже виступають у Японії. Зокрема, мова про Фернандо Торреса, Лукаса Подольські та Андреса Іньєсту.

Нагадаємо, влітку у Роббена завершується контракт з Баварією, за яку він виступає з 2009 року. У складі мюнхенців Роббен 7 разів виграв чемпіонат Німеччини та став переможцем Ліги чемпіонів, у фіналі якої забив переможний гол. Раніше повідомлялось, що Роббен може повернутись в ПСВ або завершити кар'єру.

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Трансфери Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Баварія Баварія Німеччина Трансфери Чемпіонату Німеччини
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