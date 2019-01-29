Бавария, Боруссия Д и Ливерпуль поборются за Вернера

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер может вскоре сменить клубную прописку.

Как сообщает ESPN, руководство "быков" продаст немецкого нападающего летом, если тот не продлит контракт с клубом. Действующее соглашение Вернера с РБ Лейпциг рассчитано до лета 2020 года. Форвард сборной Германии пока не слишком торопится его продолжать.

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Сообщается, что главными претендентами на подписание Тимо являются Бавария, Боруссия Д и Ливерпуль.

Считалось, что именно мюнхенцы фавориты в этой борьбе, однако не все так однозначно. В пользу перехода в Дортмунд говорит тот факт, что Вернер точно станет основным форвардом "шмелей".

Что касается Ливерпуля, то главный тренер "красных" Юрген Клопп является поклонником таланта немца и внимательно следит за развитием его карьеры. Желание поработать под руководством Юргена может заставить игрока выбрать именно английский клуб.

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